Polícia de Catanduva realizou 439 prisões em flagrante em 2016, aponta SSP

Estatística divulgada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado de São Paulo, apontou que durante o ano passado, Catanduva registrou 258 casos de tráfico de drogas. Os dados abrangem a produtividade policial da cidade.

Ainda sobre crimes envolvendo entorpecentes, foram registrados 99 casos de Porte de Entorpecentes e dez apreensões. Quanto às ocorrências de tráfico, o mês com maior incidência foi janeiro, com 31. O período de menor registro foi dezembro, com 11 ocorrências.

Outro número que merece atenção é a quantidade de prisões em flagrante. A polícia de Catanduva registrou 439 prisões em flagrante, com destaque para maio, quando 50 ocorrências foram registradas.

Cento e cinquenta e dois veículos objetos de furto foram recuperados, além de mais de 1,2 mil inquéritos instaurados. Confira todas as estatísticas abaixo:

Fonte: SSP

Da Redação