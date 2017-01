Prefeitura prorroga vencimento da Taxa do Lixo e diz que cobrança é constitucional

Representação protocolada no MP pelo chefe de gabinete do Deputado Federal

A Prefeitura de Catanduva prorrogou para o dia 20 de janeiro o vencimento para pagamento da cota única ou da primeira parcela da Taxa da Coleta de Lixo Complementar. Agora, o contribuinte terá mais dez dias para quitar o imposto, que venceria nesta terça-feira (10). O assunto tem causado muita revolta e indignação nos moradores, que desde o final de dezembro tem recebido o boleto da cobrança.

Aproximadamente 40 mil imóveis vão precisar pagar o tributo. A Prefeitura de Catanduva diz que a cobrança é constitucional e que, devido a um erro no sistema de informática, ela não foi gerada entre os anos de 2011 e 2013. “A Prefeitura de Catanduva esclarece, a fim de sanar dúvidas da população com relação à Taxa de Lixo Complementar, que a cobrança é legal e atende a Lei Complementar 558/2010. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal Federal (STF) reforça a constitucionalidade da cobrança, com decisão recente assinada pelo ministro Gilmar Mendes favorável à manutenção da mesma”, explica o Executivo.

A LC 558/10 foi sancionada pelo prefeito Afonso Macchione Neto em 2010, alterando tabelas da lei anterior, de 1998, e reclassificando os bairros por zonas homogêneas conforme a estrutura existente em cada um deles. “A partir disso, foram corrigidos os lançamentos da taxa de lixo, resultando em diferenças que deveriam ter sido lançadas e cobradas pelo município. Por falha no sistema de informática, o lançamento não foi concretizado nos três anos seguintes, 2011 a 2013, conforme constatado em 2014. Deste modo, o administrador anterior poderia ter lançado a cobrança ano a ano, mas não o fez – lançando-a de uma só vez ao final de seu mandato. Hoje, o município precisa manter a cobrança, sob pena de desobediência da lei”, frisa.

Longas filas se formaram no setor de recebedoria da Prefeitura. O pagamento pode ser feito nas Casas Lotéricas, agências da Caixa e correspondentes bancários da Caixa.

Representações

Duas representações junto ao Ministério Público de Catanduva (MP) tentam barrar a legalidade da polêmica Taxa do Lixo, que chegou aos lares de aproximadamente 40 mil catanduvenses nos últimos dias. A primeira ação é do chefe de gabinete do deputado federal Sinval Malheiros (PTN-SP), Jurandir Bueno. A segunda é da deputada estadual Beth Sahão (PT-SP).

A linha argumentativa da representação de Bueno, se fundamenta na inconstitucionalidade da cobrança, por ferir o princípio da isonomia e por ofender o princípio da razoabilidade. Segundo o chefe de gabinete do deputado federal, a cobrança complementar (reajustes), de três anos anteriores, como propõe a Prefeitura, é impensável no caso de Taxa de Coleta de Lixo, que é um tributo contraprestacional de serviços.

“Se os serviços de coleta de lixo foram realizados em três exercícios consecutivos (2011, 2012 e 2013) significa que foram contraprestacionados à saciedade, não havendo, portanto, razões para a cobrança da diferença entre o valor recolhido pelos munícipes e o montante com o reajuste”, acrescenta Jurandyr Bueno em sua representação. “Daí, decorre a ofensa ao princípio da razoabilidade”.

“Considerando que os lançamentos complementares se reportam às taxas dos exercícios de 2011, 2012 e 2013, a contagem do prazo prescricional dos créditos referentes aos exercícios de 2011 e 2012 se encerrou, respectivamente, em 31 de dezembro de 2015 e 2016, de modo que a exigência futura desses tributos acabaria fulminada pela prescrição quinquenal”, avalia.

Outra

Já a parlamentar pede que a cobrança seja considerada ilegal, tendo em vista que a lei que supostamente a autoriza não prevê a cobrança de taxas com natureza complementar. Na representação, ela alega ainda a possibilidade a prefeitura estar incorrendo em bitributação, tendo em vista que os contribuintes já pagaram pela taxa de lixo nos anos de 2011, 2012 e 2013.

Outro ponto questionado pelo documento é o fato de os boletos enviados à população não discriminarem a natureza dos tributos exigidos. “Não possível extrair se a referida ‘taxa complementar’ trata apenas de diferença de valor não aplicado pela Municipalidade na cobrança dos exercícios financeiros anteriores ou se, simplesmente, deixou a Administração de arrecadar esses valores”, afirma.

No documento, ela pondera que a cidade pode estar diante de uma possível violação ao patrimônio individual de todos os cidadãos catanduvenses.

