PM inicia campanha para reduzir furtos de motocicletas

A Polícia Militar de Catanduva inicia uma campanha de conscientização direcionada aos motociclistas, com objetivo de reduzir os índices de furtos de motocicletas na cidade. De acordo com as estatísticas policiais, esse tipo de veículo é, atualmente, o principal alvo dos bandidos na região.

Serão distribuídos 20 mil panfletos em abordagens policiais e na região central. “A Polícia Militar está preocupada com a sua segurança, tentando reduzir estes crimes”, diz a mensagem, em referência aos furtos. “Ajude-nos fazendo a sua parte.”

A intenção é orientar os proprietários a utilizarem recursos de segurança para proteger seu patrimônio: chave-geral (corta-ignição), alarme, corta-combustível, travas de roda e guidão ou localizadores de veículos. Segundo a PM, esses equipamentos custam muito pouco, mas podem evitar a perda do veículo.

A Prefeitura de Catanduva firmou apoio à campanha da Polícia Militar e divulgará a ação em todas as suas mídias – site, redes sociais e Imprensa Oficial. O objetivo é fazer com que o alerta do órgão de segurança chegue a todos os cidadãos.

