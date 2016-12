Pizarro Hospital do Olho já oferece tratamentos a laser

As tecnologias a laser são utilizadas em diversos segmentos da medicina e ganham cada vez mais espaço, por serem seguros, oferecerem precisão e, o principal, melhorarem a qualidade de vida do paciente.

Na oftalmologia, é a principal alternativa para quem apresenta algum tipo de patologia ocular, usa óculos e quer se ver livre deles ao mesmo tempo em que busca a resolução de sua doença. Já na dermatologia, a tecnologia é usada para tratamentos e cuidados com a pele.

A tradição, o pioneirismo e a inovação constantes em cirurgias e tratamentos oculares tornam o Pizarro Hospital do Olho sinônimo de qualidade e confiança. Há 40 anos atendendo Catanduva e região (Novo Horizonte, Birigui e São José do Rio Preto), hoje oferece as especialidades de Oftalmologia, Dermatologia e Cirurgia Plástica, com a mesma excelência de sempre.

A história do Pizarro Hospital do Olho começou no ano de 1976, quando o médico oftalmologista Dr. José Renato Pizarro inaugurou seu primeiro consultório na cidade de Novo Horizonte.

Dois anos depois, abriu também um consultório na cidade de Catanduva. Com o aumento no número de pacientes, e preocupado em oferecer um serviço com alto padrão de qualidade, em 1988 inaugurou o Pizarro Hospital do Olho.

Considerado um centro de referência em Oftalmologia, o hospital-dia se destaca por oferecer segurança, tecnologia de ponta e precisão em métodos para diagnóstico de doenças, assim como técnicas avançadas de tratamento, reunindo em um mesmo lugar profissionais especializados, centro cirúrgico de alta complexidade e centro de diagnóstico avançado.

Uma das marcas do Pizarro Hospital do Olho é a de já ter realizado mais de 30 mil cirurgias de catarata, além de ser pioneiro na realização de transplante de córnea no interior de São Paulo.

Assim, hoje, o Pizarro Hospital do Olho possui uma equipe multidisciplinar, em aprimoramento contínuo, com médicos especialistas, todos com títulos, oferecendo consultas, cirurgias e exames nas áreas de Oftalmologia, Dermatologia e Cirurgia Plástica.

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo NM