Pesquisa identifica prevenção de intoxicação exógenas em crianças

O grupo constituído por Bárbara Cristiane R. Oliveira, Bruna Ramos da Silva, Caio Vinicius Buonanno, Carolina Sabadoto Brienze, Gabriel Alcala Souza e Silva, Isabella Hernandes Fachini, Isabela Querido Lopes e Vinícius Dantas Almeida, alunos do 4º ano do curso de Medicina das Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA), desenvolveu o trabalho “Prevenção de intoxicação exógenas em crianças” para a disciplina Urgência IV, solicitado pelo docente Dr. Ricardo Alessandro Teixeira Gonsaga. Sob o tema “Urgência para a população leiga”, a proposta do trabalho foi a criação de campanhas educativas sobre saúde, dirigida aos usuários das Redes de Atenção à Saúde, com temas julgados urgentes pelos alunos.

Inicialmente, o grupo esclareceu que “intoxicações exógenas agudas podem ser definidas como as consequências clínicas e/ou bioquímicas da exposição aguda às substâncias químicas encontradas no ambiente (alimentos, água, plantas etc.) ou isoladas (medicamentos, pesticidas, produtos domiciliares etc.)”.

O grupo informou também que os acidentes na infância são um sério problema de Saúde Pública no mundo. Nos países desenvolvidos constituem a principal causa de mortalidade em crianças acima de um ano de idade e contribuem significativamente com a morbidade na infância. Além disso, os acidentes não fatais representam um custo relevante para os sistemas de saúde.

No Brasil, os medicamentos são os principais agentes responsáveis, seguidos muito de perto pelas intoxicações por animais peçonhentos e, de modo expressivo, as intoxicações por produtos domésticos sanitários, pesticidas e produtos químicos de uso industrial. A ocorrência de envenenamento em crianças normalmente é acidental, domiciliar e envolve um contexto multifatorial.

O processo natural de crescimento e desenvolvimento apresenta fases de curiosidade e descobertas, que atraem a criança para situações de perigo. Um estudo realizado em 2003, no Centro de Informações Toxicológicas do Rio Grande do Sul, identificou, como principais motivos de ocorrência de acidentes, a localização do agente tóxico e o acesso facilitado aos medicamentos, em especial analgésicos e produtos de limpeza de casa.

O grupo de alunos ressalta que entre as intoxicações, as de caráter não intencionais constituem uma das principais causas de atendimentos em unidades de emergência, sendo mais comuns na faixa etária de zero a 12 anos. Dados do Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas (SINITOX) apontam a ocorrência de 111.362 casos de intoxicação no Brasil em 2007, sendo 39.878 casos na faixa etária de zero a 14 anos, representando 35,87% do total das intoxicações. Além disso, na criança e no adolescente, a intoxicação por saneantes corresponde praticamente ao dobro da descrita na população geral (16% contra 8%).

O atendimento do paciente intoxicado segue uma série de etapas, geralmente, mas não necessariamente, sequenciais, que são as seguintes: avaliação clínica inicial e estabilização, fase em que situações de risco de vida são identificadas e atendidas; reconhecimento da síndrome tóxica e identificação do agente causal, quando se tenta, através da análise de sinais e sintomas, orientar os testes diagnósticos, descontaminação, com a utilização criteriosa dos métodos disponíveis; administração de antídotos, cujo número comprovadamente eficaz é restrito, aumento da eliminação do tóxico absorvido, que requer conhecimento da cinética do tóxico e tratamento sintomático.

Crianças em fase pré-escolar estão mais vulneráveis às intoxicações exógenas por medicamentos através da via oral; elas manifestam sinais e sintomas clínicos leves, que podem levar à morte se não forem logo revertidos. Esse fato é bastante preocupante sendo necessário, dessa forma, atuar mais preventivamente, divulgando os fatores de risco que o desencadeiam.

Por tudo isso, os acadêmicos apontam que a disseminação efetiva de informações sobre o assunto, associada à educação em saúde, poderia contribuir para mudar o cenário atual, representando um meio importante de transformação de condutas, com o objetivo de reduzir fatores de risco presentes, principalmente nos domicílios.

A campanha, desenvolvida pelo grupo em outubro passado, teve como estratégia a publicação de imagem autoexplicativa sobre conteúdo preventivo, contendo imagem e texto sobre como prevenir esses acidentes. Para atingir grande número de pessoas, a divulgação foi feita nas mídias sociais (Facebook e WhatsApp), compartilhadas pelos integrantes do grupo, além da colagem de cartazes nos corredores da FIPA, dos hospitais Emílio Carlos e Padre Albino e na Unidade de Pronto Atendimento.

Da Redação

Foto – Divulgação/Assessoria de Imprensa/FPA