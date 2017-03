Pesquisa da Secretaria de Saúde aponta que AME Catanduva tem 99,4% de aprovação

Pesquisa de satisfação realizada pela Secretaria de Estado da Saúde mostra que os AMEs (Ambulatórios Médicos de Especialidades) tem 96,7% de aprovação. Os AMEs de Atibaia e São João da Boa Vista receberam as melhores avaliações entre os usuários, com índice geral de 100% de aprovação. Em seguida, com 99,9%, ficam os AMEs Clínico e Cirúrgico de Barretos, Ituverava e Tupã. Os índices superiores a 99% são verificados em 1/3 do total de AMEs espalhados pelo território paulista, abrangendo também Jales (99,5%), Araçatuba e Catanduva (ambos com 99,4%), Santa Bárbara d’Oeste (99,3%), Américo Brasiliense e Rio Claro (ambos com 99,2%), Andradina, Franca, Itapeva, Itu, Ourinhos e Promissão (todos com 99%). O AME Catanduva é administrado pela Fundação Padre Albino.

Os AMEs são unidades estaduais de alta resolutividade, com modernos equipamentos, que oferecem consultas com médicos em diferentes especialidades, consultas não-médicas em áreas como fisioterapia e fonoaudiologia, exames de apoio diagnóstico e, em alguns casos, cirurgias em um mesmo local, proporcionando maior rapidez ao diagnóstico e ao tratamento dos pacientes.

O novo modelo começou a ser implantado em 2007 no Estado de São Paulo. Desde 2011 foram implantadas 19 novas unidades. Agora a Secretaria Estadual de Saúde está empenhada na transformação de todas as unidades em “AMEs Mais”, com cirurgias de média complexidade e internação no regime de hospital-dia. Das 55 unidades, 35 já realizam pequenas e médias cirurgias.

A pesquisa, realizada em 2016 com pacientes e usuários dos AMEs, é baseada em seis quesitos: espaço físico, atendimento da recepção, atendimento da equipe médica e da equipe de enfermagem, atendimento de outros profissionais e ambulatório.

“Avaliar e monitorar continuamente nossas unidades é fundamental para identificarmos o que é preciso aperfeiçoar e o que tem sido exitoso. Os resultados positivos obtidos com essa pesquisa comprovam a qualidade dos nossos AMEs e evidenciam nosso compromisso de ofertar um bom atendimento em nossos serviços”, afirma David Uip, secretário de Estado da Saúde.

O objetivo dos AMEs é proporcionar atendimento de forma próxima e acessível ao cidadão, por meio da prestação de um conjunto de serviços que garantam uma intervenção rápida e eficaz, a fim de promover o diagnóstico precoce, orientar a terapêutica e ampliar a oferta de serviços ambulatoriais especializados, atendendo à necessidade regional nos problemas de saúde que não podem ser plenamente diagnosticados ou orientados na rede básica, pela sua complexidade, mas que não precisam de internação hospitalar ou atendimento urgente.

Os AMEs recebem pacientes encaminhados pelas Unidades Básicas de Saúde dos municípios. O agendamento das consultas é feita pelos próprios postos de saúde, mediante sistema informatizado da Secretaria.

Da Redação

Foto – Assessoria de Imprensa/FPA