Peru reitera aos EUA pedido de extradição de ex-presidente

O governo do Peru pediu novamente às autoridades dos Estados Unidos para deter e extraditar o ex-presidente Alejandro Toledo, que teve a prisão decretada no âmbito das investigações sobre um esquema de corrupção envolvendo a construtora brasileira Odebrecht. As informações são da Agência Ansa.

O primeiro pedido, feito na última quarta-feira (15), foi negado, e os Estados Unidos pediram provas mais contundentes ao Judiciário peruano sobre o envolvimento de Toledo, que atualmente vive em solo norte-americano. O ex-presidente é acusado de tráfico de influência e lavagem de dinheiro, sendo suspeito de ter recebido propinas no valor aproximado de US$ 20 milhões. O pedido de prisão preventiva foi dado pelo juiz Richard Concepción, por solicitação do promotor Anticorrupção, Hamilton Castro.

O ex-presidente nega as acusações e diz que é vítima de perseguição política. Toledo negou-se a informar seu paradeiro desde que o pedido de prisão foi decretado, argumentando que a Justiça é tendenciosa.

A Odebrecht reconheceu a distribuição de centenas de milhões em propinas na América Latina, o que tem gerado inquérito em diversos países, inclusive Peru e Panamá.

O presidente do Peru, Pedro Pablo Kuczynski, pediu ao presidente Trump para ordenar pessoalmente a deportação de Toledo sob uma provisão na lei antimigratória norte-americana, informou o ministro do Interior peruano, Ruben Varga.

Da Agência Ansa, por meio da Agência Brasil