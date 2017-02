Pensando na reabilitação, Grêmio Novorizontino enfrenta o Corinthians em Itaquera

Buscando se reabilitar no Paulistão, o Grêmio Novorizontino entra em campo nesta quarta-feira (15) para enfrentar o Corinthians, às 19h30, em São Paulo. A partida é válida pela terceira rodada do campeonato. O Tigre é o segundo colocado do Grupo C com três pontos.

O técnico Júnior Rocha falou sobre o confronto contra o Corinthians. “É um jogo diferente. Quando se enfrenta uma equipe grande, naturalmente o nível de concentração aumenta muito. Nós temos uma equipe comprometida taticamente, organizada e com padrão de jogo. Temos alguns pontos para melhorar e vamos evoluir dentro da competição”, falou.

Além disso, o treinador afirma ser fundamental suportar a pressão inicial. “Em uma partida como essa, não podemos tomar gol no início. Nós temos que fazer nosso jogo e manter nosso padrão. Temos que ter mais coragem para jogar, chamar o jogo e ter mais calma com a bola no pé. Vamos com tudo para São Paulo, como estamos indo para os outros jogos, mas o nível de concentração tem que ser mais alto”, finalizou Rocha.

Após a partida desta quarta-feira, o Grêmio Novorizontino volta a jogar em Novo Horizonte. Na quarta rodada do Paulistão, O Tigre recebe o Ituano no sábado (18), às 17 horas, no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi.

Foto: Jonatan Dutra/Grêmio Novorizontino