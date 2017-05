Pedagogos lançam livro baseado na obra de Frida Kahlo

O curso de Pedagogia das Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) promove no próximo dia 29 de maio, no Anfiteatro Padre Albino, às 19h30, o lançamento do livro “Ensino de História e Arte: Diálogos e práticas pedagógicas”, autoria dos pedagogos Silene Fontana e André Aluize.

De acordo com a autora e coordenadora do curso, Profª Drª Silene Fontana, “o fazer histórico não se localiza somente na observação das narrativas do passado; o fazer histórico está no hoje, se constrói no cotidiano, nas salas de aula, em específico nas aulas de História”.

No entanto, ela questiona: “como tratar os conteúdos de História de forma a propiciar aos alunos uma interação ativa com essa ciência do conhecimento que é indissociável da construção do repertório cultural e da identidade histórica dos sujeitos?”

O livro, lançado pela Paco Editorial, explica Silene, traz um diálogo sobre essa e demais questões inerentes ao ensino de História na contemporaneidade, propondo como as Artes Visuais e Cênicas podem pedagogicamente auxiliar nas metodologias de desenvolvimento deste componente curricular, assim como os modelos geracionais dialogam e concebem os múltiplos pensamentos que interferem nas relações de ensino e aprendizagens em História, isso a partir de uma importante contextualização da cultura mexicana com a cultura brasileira por meio da vida e obra da pintora mexicana Frida Kahlo.

