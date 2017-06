Pauta cheia marca sessão desta terça-feira na Câmara de Catanduva

Nove Projetos de Lei vão estar em discussão hoje na Câmara Municipal de Catanduva. Do total de proposituras, oito são de autoria do Executivo e apenas uma é do Legislativo.

Entre os projetos em votação, há um veto parcial do Executivo que trata do parcelamento de contribuições devidas e não repassadas pelo IMES/Catanduva ao IPMC. A sessão terá início às 17h30.

Confira a Ordem do Dia

1 – PL 44/2017 – Projeto de Lei

Autor: Prefeito Municipal

ESTABELECE AS DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS NA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2.018 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

2 – PL 45/2017 – Projeto de Lei

Autor: Prefeito Municipal

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O QUADRIÊNIO DE 2.018/2.021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

3 – PL 48/2017 – Projeto de Lei

Autor: Prefeito Municipal

DISPÕE SOBRE O PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO A CREDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA.

4 – PL 49/2017 – Projeto de Lei

Autor: Prefeito Municipal

DISPÕE SOBRE DEDUCAÇÃO PARCIAL DO DUODÉCIMO DE 2017, A PARTIR DO MÊS DE JANEIRO, A SER REPASSADO À CÂMARA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

5 – PL 50/2017 – Projeto de Lei

Autor: Prefeito Municipal

ALTERA A REDAÇÃO DO § 1º, DO ARTIGO 1º, DA LEI Nº 4.274, DE 21 DE SETEMBRO DE 2.006 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

6 – PLC 8/2017 – Projeto de Lei Complementar

Autor: Prefeito Municipal

REVOGA DOAÇÃO DE IMÓVEL AUTORIZADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 0820, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2.015.

7 – PL 46/2017 – Projeto de Lei

Autor: Onofre Delbson Baraldi

DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE VIA PÚBLICA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

8 – PL 47/2017 – Projeto de Lei

Autor: Prefeito Municipal

AUTORIZA O EXECUTIVO ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NA LEI ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2017.

9 – VET 5/2017 – Veto

Autor: Prefeito Municipal

VETO PARCIAL, AO PROJETO DE LEI Nº 041/2017, AUTÓGRAFO 6.944, DE 25 DE ABRIL DE 2.017, DE AUTORIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL, QUE AUTORIZA O PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS E NÃO REPASSADAS PELO INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR – IMES CATANDUVA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS MUNICIPIÁRIOS DE CATANDUVA – IPMC.

