Papa presta condolências por vítimas de incêndio em Londres

O papa Francisco prestou condolências pelo incêndio em um edifício de 24 andares em Londres que causou pelo menos 30 mortes. O pontífice destacou o trabalho e a “valentia” das equipes de emergência. As informações são da agência de notícias EFE.

“A Sua Santidade o papa Francisco se entristeceu ao saber sobre o devastador incêndio de Londres e a trágica perda de vidas”, disse o secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, em um telegrama divulgado neste sábado e enviado em nome do pontífice ao arcebispo de Westminster, Vincent Nichols.

No texto, Parolin afirma que o papa “confia as almas daqueles que morreram no amor e a misericórdia de Deus e oferece as suas francas condolências às famílias”.

O pontífice, ainda segundo o telegrama, aprecia “os valentes esforços dos funcionários do Serviço de Emergências no atendimento àqueles que perderam os seus lares”.

“A Sua Santidade invoca a bênção de Deus de força e paz sobre a comunidade local”, finaliza a mensagem.

O incêndio aconteceu na madrugada de quarta-feira (fim da noite de terça pelo horário de Brasília) no Edifício Grenfell Tower, no bairro Lancaster West.

Da EFE, por meio da Agência Brasil