Palmares Paulista recebe peça do CCP neste domingo

O Circuito Cultural Paulista, do Governo do Estado de São Paulo, agita a região de São José do Rio Preto com música, teatro, dança e circo. São mais de 30 espetáculos gratuitos ao longo do mês em cidades do interior, litoral e Grande São Paulo. Confira a programação:

No dia 26, sexta-feira, a Cia. dos Pés se apresentará em José Bonifácio às 15h00, na Câmara Municipal (Av. Romeu Maria Souto, 20). A peça Pequenos Olhos conta a história de traz duas crianças que transformam a rotina em aventura e, sem se darem conta, crescem sozinhas, descobrindo o mundo nos pequenos detalhes.

Por fim, Palmares Paulista receberá a Cia. Bubiô, Ficô Lô, no dia 27 de maio, sábado, com o espetáculo Tuingo e Bastião, uma Dupla de Baião. A dupla, formada por um palhaço e um músico, apresenta um show que homenageia Luiz Gonzaga e Dominguinhos, além de artistas populares que misturam música e humor como Adamastor Pitaco, Tiririca e Os Trapalhões. Será na Praça da Matriz, às 21h00.

A distribuição de ingressos para os espetáculos do Circuito Cultural Paulista é responsabilidade das prefeituras dos municípios participantes.

Organizado pela Secretaria da Cultura do Estado em parceria com a Organização Social APAA – Associação Paulista dos Amigos da Arte, o Circuito Cultural Paulista já realizou mais de 6 mil apresentações em todo o estado, prestigiadas por mais de 1,9 milhão de pessoas.

Já passaram pela programação nomes como Malvino Salvador, Denise Fraga, Fernanda Montenegro, Barbara Paz, Zélia Ducan, Luiza Possi, Arnaldo Antunes, Guilherme Arantes, Margareth Menezes, João Bosco e muitos outros. Para mais informações, acesse: www.omelhordaculturasp.com/projetos-e-equipamentos/circuito-cultural-paulista.

Da Redação

Foto – Cristiane Lima