Pais, alunos e ex-alunos do Cidadão do Futuro fazem manifesto contra corte de verbas

Pelas redes socais, alunos e ex-alunos convocam manifesto para a manhã deste sábado

Pais, alunos e até ex-alunos do projeto beneficente ‘Criança, Cidadão do Futuro’ prometem fazer na manhã deste sábado (28) uma manifestação pacífica contra o corte de verbas que a entidade deve sofrer pela Prefeitura. O movimento está marcado para ter início às 10h30, com saída prevista para a Praça da Matriz.

A mobilização tem ocorrido pelas redes sociais. Uma das ex-alunas ressaltou a importância do projeto e convoca, de forma pacífica, a realização da passeata. “Fui aluna durante 5 anos deste programa maravilhoso, hoje aos 24 anos sou o que sou graças ao PBCCF, com vários cursos profissionalizantes em meu currículo, meu primeiro emprego maravilhoso foi por lá, enfim este programa é o melhor que todas as crianças e adolescentes podem ter em sua vida, não vamos deixar isso acabar”, diz.

Os alunos pedem que durante o manifesto, cada participante leve um cartaz, faixas e que participem uniformizados de preto.

Com a redução das verbas, a instituição será obrigada a dispensar cerca de 600 alunos. O projeto atende adolescentes de famílias carentes e oferece a eles capacitação profissional, encaminhando-os para o mercado de trabalho. Durante a semana, um grupo de pais foi até a Câmara Municipal para buscar informações sobre eventual paralisação das atividades do projeto.

Prefeitura

Em nota, a Prefeitura de Catanduva diz que um corte drástico no orçamento foi o responsável pela redução nos repasses para todas as entidades assistenciais do município, que terão que dividir R$ 400 mil.

“A Prefeitura de Catanduva esclarece que o programa Cidadão do Futuro é mantido com recursos próprios, por meio da Secretaria de Assistência Social. Tendo em vista que orçamento para 2017, estipulado pela administração anterior, sofreu um grande corte nos recursos destinados às entidades sociais, há apenas R$ 400 mil para serem divididos entre todas elas. Isso que motivou a reestruturação e redução de valores. Levantamentos serão feitos e se, no futuro, as condições forem favoráveis, intensificaremos o programa”, diz o comunicado.

