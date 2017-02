Pagamento à vista do IPVA 2017, sem desconto, de veículos com placa final 1 vence hoje

Os proprietários de veículos com placa final 1 têm até hoje, 9/2, para efetuar o pagamento à vista, sem desconto, do IPVA 2017. O prazo final para o pagamento da segunda parcela para os contribuintes que optaram por recolher o imposto em três vezes também vence hoje.

O calendário com as datas de vencimento do imposto, estabelecidas de acordo com o final da placa, segue até 22/2, para placa final 0, desconsiderando os finais de semana.

Para efetuar o pagamento do imposto, basta o contribuinte se dirigir a uma agência bancária credenciada, com o número do RENAVAM (Registro Nacional de Veículo Automotor), e efetuar o recolhimento. Os pagamentos podem ser feitos nos terminais de autoatendimento, no guichê de caixa, pela internet ou outros canais oferecidos pela instituição bancária. O IPVA 2017 também pode ser pago em casas lotéricas.



Destinação do IPVA

O valor arrecadado com o IPVA é repartido 50% para o Estado e a outra metade para o município de registro do veículo — descontados os 20% destinados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB). O montante correspondente à quota-parte estadual passa a compor o orçamento anual e será destinado às áreas prioritárias do Estado, dentre as quais, a saúde, a educação, a segurança pública e a infraestrutura.​

Fonte: Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo