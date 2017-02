“Os Bravos” anuncia abertura de reservas de camarotes para o Catanduva Rodeo Festival

Para quem estava ansioso sobre o início das vendas para o Catanduva Rodeo Festival 2017, a espera ainda vai durar mais alguns dias. Entretanto, o Clube de Rodeio “Os Bravos”, responsável pela organização da festa, confirma que já estão abertas as reservas de camarotes.

De acordo com o diretor Claudio Romagnolli, as pessoas que compraram os camarotes de grupos (capacidade para 10 pessoas) no ano passado já podem ir até a sede do Clube de Rodeio ou entrar em contato pelo telefone (3521-7013) para confirmarem novamente sua reserva para este ano. “As pessoas que desejarem adquirir um camarote neste ano devem aproveitar o período de reserva para garantir o seu. São camarotes limitados, por isso, é importante não deixar para a última hora”, ressalta.

Duas novidades vêm para surpreender as pessoas que curtem ficar nestes espaços mais exclusivos e também para engrandecer ainda mais a festa: o Camarote Premium Brahma com pista premium e o Camarote Super Bull. “Este ano optamos por diferenciar os tipos de camarotes, para que as pessoas tenham a opção de escolher em qual querem ficar. A Diverti Eventos e a Brahma apresentam o Camarote Premium Brahma, que será open bar e open food, com espaço privilegiado para a arena, e contará, pela primeira vez em Catanduva, com uma pista premium em frente ao palco, pela qual será possível chegar bem perto do artista. Já o Camarote Super Bull terá um ambiente descontraído, com bares exclusivos e vista privilegiada para o palco”, destaca Romagnolli.

Outra informação confirmada pelo Clube de Rodeio é de que a cerveja será novamente a Brahma, para alegria dos amantes de uma boa bebida. “Estamos preparando uma estrutura inovadora, para atender com comodidade e segurança todos aqueles que vierem se divertir no Catanduva Rodeo Festival. Em breve, iniciaremos as vendas para que vocês possam adquirir seu passaporte e garantir sua entrada nesta grande festa”, completa.

O Catanduva Rodeo Festival 2017 será de 19 a 22 de abril e terá shows de Jorge&Mateus, Jads&Jadson, Gusttavo Lima e Luan Santana. Mais informações pelo site www.rodeiodecatanduva.com.br ou pelo telefone 17 3521-7013.

