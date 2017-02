Oportunidade: Imes Catanduva abre concurso para auxiliar de serviços gerais

O Imes Catanduva divulgou na quarta-feira, dia 8, o edital de Concurso Público 03/2017, para provimento de cargo de auxiliar de serviços gerais. A publicação foi veiculada na edição 755 do Imprensa Oficial do Município (www.catanduva.sp.gov.br). As inscrições estarão abertas de 6 a 17 de março.

O concurso prevê a contratação de uma pessoa, com carga horária de 40 horas semanais de trabalho e salário mensal de R$ 1.200,66. Para a vaga, é obrigatório que o interessado tenha concluído o ensino fundamental.

A inscrição deve ser feita pela internet, no site do Imes (www.fafica.com.br), até às 18 horas do dia 17 de março. O valor é de R$ 50,00. A prova será realizada na sede da instituição, no dia 7 de maio, com início às 8 horas.

Os candidatos devem chegar ao local com, no mínimo, meia hora de antecedência. O Imes está localizado na avenida Daniel Dalto, s/n, na marginal da rodovia Washington Luís, km 382.

Prova

A prova objetiva é de caráter eliminatório e classificatório, e será composta de questões de múltipla escolha com quatro alternativas. Serão 60 questões, sendo: 25 de Língua Portuguesa, 25 de Matemática e 10 de conhecimentos gerais. Cada questão valerá um ponto.

