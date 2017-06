Operação Corpus Christi tem início nas estradas da região

Mais de 310 mil veículos devem trafegar pelas rodovias administradas pela AB Triângulo do Sol durante a Operação Corpus Christi, que vai até o domingo (18). A expectativa de tráfego para a rodovia Washington Luís (SP-310) é de aproximadamente 199 mil veículos entre São Carlos e Mirassol, no trecho sob concessão.

Nas rodovias Brigadeiro Faria Lima (SP-326) e Carlos Tonani/Nemésio Cadetti/Laurentino Mascari/Dr. Mario Gentil (SP-333), a expectativa de tráfego é de aproximadamente 62 mil e 50 mil veículos, respectivamente.

Em virtude da maior demanda de tráfego, todo o efetivo operacional da AB Triângulo do Sol estará nas rodovias, garantindo agilidade e rapidez no atendimento aos usuários. As praças de pedágio também operam de maneira diferenciada para a fluidez do trânsito.

Previsão de dias e horários de pico

14/06/2017 (quarta-feira) – entre 16h e 23h

15/06/2017 (quinta-feira) – entre 6h e 13h

18/06/2017 (domingo) – entre 15h e 23h

Em casos de emergência, os usuários podem entrar em contato com a AB Triângulo do Sol por meio do número 0800 701 16 09 ou através dos telefones de emergência, disponíveis em todo o trecho sob concessão.

Obras

Durante o período da Operação Corpus Christi, alguns trechos da SP-310 permanecerão parcialmente interditados, devido aos serviços da Terceira Intervenção no Pavimento: em Catiguá, do km 400+000 ao km 404+000, pista Norte (sentido Interior); em Uchoa, do km 411+200 ao km 415+000, pista Norte; em Uchoa, do km 406+400 ao km 405+000, pista Sul (sentido Capital); em Araraquara, do km 265+800 ao km 263+500, pista Sul. Nestes pontos, o trânsito flui por uma faixa de rolamento. Por isso, a concessionária recomenda aos motoristas atenção redobrada e respeito à sinalização.

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo NM