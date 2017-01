Operação conjunta entre Polícia Militar e STU apreende 18 motocicletas

Policiais Militares do Trigésimo Batalhão de Polícia Militar do Interior, em conjunto com a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos, realizaram na data de hoje, 26 de janeiro de 2017 (quinta-feira), no município de Catanduva/SP, uma operação para fiscalização de mototaxistas.

Durante a operação foram fiscalizados 10 estabelecimentos comerciais, 44 motocicletas e 44 condutores. Entre as motocicletas fiscalizadas, 18 foram recolhidas administrativamente e também foram confeccionados 27 autos de infração de trânsito.

A operação conjunta faz parte do planejamento operacional da Polícia Militar para o ano de 2017, visando à fiscalização do serviço de transporte individual de passageiro por motocicleta de aluguel e a segurança dos mototaxistas e das pessoas que utilizam esse meio de transporte.

“Nessa linha, a Polícia Militar continua o seu trabalho diuturno, sempre compromissada com a defesa da vida, da integridade física e da dignidade da pessoa humana”, ressalta o comando do policiamento.

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo NM