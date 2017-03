Onofre reivindica ao Executivo melhorias no Jd Santa Paula

Os moradores do bairro Jardim Santa Paula, em especial da rua Leopoldina sofreram muitas perdas com os alagamentos ocorridos em 2008 e 2015, e vivem com medo de que a história se repita.

Com base nesses fatos Onofre Baraldi (PTB), protocolou requerimento reivindicando ao Executivo se existe projeto de melhorias para o bairro.

“Tem família que até deixou a sua casa fechada e foi morar em outro lugar, neste sentido, protocolei requerimento solicitando ao Sr. Prefeito, se existe algum projeto de melhorias para o bairro, principalmente para impedir novos alagamentos, e se existir, quais são e quando serão realizadas essas ações”, disse o parlamentar.

Baraldi completa que os moradores do bairro precisam urgentemente de uma resposta concreta, para que possam viver mais tranquilos.

Da Redação

Foto – Assessoria de Imprensa/Câmara de Catanduva