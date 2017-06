Ônibus extra será disponibilizado para processo seletivo

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STU), e em parceria com a Jundiá Transportadora, disponibilizará ônibus extra para atender os candidatos que prestarão o processo seletivo de monitor de transporte escolar no próximo domingo, dia 11, no Imes Catanduva.

Para o local de realização da prova, a previsão de saída do Terminal Urbano Gerson Gabas é às 7h30. Para a volta, a condução sairá do Imes em direção ao terminal a partir das 10h30. Os portões serão abertos às 8 horas, com fechamento às 8h30, sem possibilidade de atrasos por parte dos candidatos.

Ao todo, foram abertas 20 vagas para preenchimento do cargo de monitor de transporte escolar. A contratação será em caráter temporário. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, com salário de R$ 937.

As provas objetivas terão caráter classificatório e eliminatório, contendo 30 questões nas áreas de Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Específicos. A duração será de três horas, com tempo mínimo de 1h30.

Serviço

O Imes Catanduva está localizado na avenida Daniel Dalto, s/n, na marginal da Rodovia Washington Luís (SP 310), Km 382, em Catanduva.

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo NM