O Portal Notícia da Manhã deseja um Feliz Natal a todos!

Que o Espírito do Menino Jesus possa lhe abençoar e transformar em realidade todos os seus sonhos!

O Natal está diretamente ligado à figura mais emblemática da história das religiões: Jesus Cristo! Neste dia, celebramos seu nascimento e exemplos de amor e caridade deixados por sua passagem pela terra.

Esse talvez, seja o motivo pelo qual a data é celebrada no mundo todo com ações de solidariedade e carinho, que devem e podem se espalhar durante todos os dias que restam deste e do próximo ano!

Desejamos que neste Natal, todas as pessoas possam ser a continuação da bondade, paz e amor ensinados por Jesus!

Desejamos a todos os nossos leitores, colaboradores e parceiros um Natal de muita luz, paz e prosperidade!

Estes são os sinceros votos da equipe do portal Notícia da Manhã

Catanduva, Dezembro/2016