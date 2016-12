Nutracêuticos ajudam a manter a saúde da pele

Os nutracêuticos são substâncias que se apresentam em um meio termo entre comida e remédio, entre nutriente e medicamento, e sua capacidade nutricional proporciona benefícios à saúde como a prevenção e o tratamento de doenças dermatológicas. Cremes, loções, ácidos. Existe um arsenal de produtos que já fazem parte da rotina diária de homens e mulheres preocupados em manter a pele bonita e saudável.

Diferente de um simples creme ou loção cuja ação é cutânea (sobre a pele), os nutracêuticos são ingeridos e, com eles, seus benefícios. Hoje, muitos especialistas têm recorrido a essa possibilidade como uma forma de potencializar tratamentos, associando ao uso de tecnologias e outros dermocosméticos para que o paciente tenha uma mudança em diferentes níveis.

Esse método também atua como coadjuvantes em processos fisiológicos, ajudando no restabelecimento de estruturas cutâneas e suprindo nutrientes que são perdidos naturalmente no processo de envelhecimento. Entre os principais indicados por dermatologistas, estão Coenzima Q10, Polipodium leucotomos, Picnogenol ,Glycoxil, Fosfolipídios de caviar, entre outros, com o propósito de atuar de dentro pra fora.

Também chamadas de “cápsulas da beleza”, vão atuar diretamente na beleza, tonicidade e saúde da pele, provocando a regeneração celular, estímulo à produção de colágeno, ação contra os radicais livres que provocam o envelhecimento da pele, entre outros benefícios. Lembrando que para cada caso existe uma indicação. Se utilizados da forma errada, ao invés de melhorar a sua pele, eles podem trazer prejuízos.

Por isso, é sempre importante ressaltar que o paciente evite a automedicação e sempre procure um dermatologista habilitado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia antes de realizar qualquer tipo de tratamento. Mesmo que pareça um simples suplemento, consulte um especialista para fazer o uso corretamente do nutracêutico. Lembre-se de que esses medicamentos devem ser aliados, e jamais vilões no seu tratamento dermatológico.

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo NM