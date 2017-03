Novorizontino vence a Ponte Preta e se firma na segunda posição do grupo

O Grêmio Novorizontino venceu sua primeira partida fora de casa neste Campeonato Paulista. Com gols de Cléo Silva e Everaldo, o Tigre garantiu os três pontos com uma vitória por 2 a 1 e se firmou na segunda posição do Grupo C com 13 pontos.

Na primeira etapa, o Novorizontino foi pra cima da Ponte Preta e criou as principais oportunidades. Fernando Gabriel, em duas oportunidades, assustou o goleiro adversário com uma bola no travessão e na outra obrigando Aranha a fazer boa defesa. De tanto insistir, o Tigre do Vale chegou ao seu gol. Após boa triangulação, Roberto recebeu na linha de fundo, cruzou na área e Cléo Silva chegou para concluir.

O segundo tempo começou com o Novorizontino em cima dos mandantes. Logo no início, Everaldo ampliou o marcador. Ele recebeu na área, cortou o zagueiro e chutou, a bola ainda desviou no zagueiro e foi para o fundo do gol. A Ponte Preta foi pra cima e conseguiu diminuir com Willian Potker, mas o placar não foi mais alterado até o final da partida.

O atacante Roberto elogiou a dedicação dos companheiros em campo. “Fizemos uma grande partida. Sabíamos da importância dessa vitória, a primeira fora de casa, e conseguimos. Nosso time está de parabéns pela dedicação durante os 90 minutos. Agora é descansar, porque temos outra final contra o Audax”, afirmou.

Para o treinador Silas, a vitória tem um peso dobrado já que a Ponte Preta ainda não tinha perdido em casa. “Estou muito feliz pela partida que fizemos aqui. Não é fácil derrotar a Ponte Preta jogando no Moisés Lucarelli. Conseguimos impor nosso ritmo e fazer um grande jogo. Agora temos mais duas finais em casa, temos que manter os pés no chão e seguir trabalhando”, falou.

A próxima partida do Novorizontino é na terça-feira (21), as 19 horas, contra o Audax, no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.

Da Redação

Foto: Jonatan Dutra/Grêmio Novorizontino