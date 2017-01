Novorizontino promove cinco jogadores da Copa São Paulo ao profissional

Da esquerda para direita: Rique, Jackson, Luiz Carlos Goiano, João Victor, Evandro e Rodrigo

Após excelente campanha da equipe sub-20 na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Grêmio Novorizontino subiu cinco jogadores ao time profissional do clube. O goleiro João Victor, o lateral-esquerdo Evandro, o zagueiro Rique, o volante Jackson e o atacante Rodrigo são os atletas que agora farão parte do elenco principal do Tigre do Vale.

O lateral esquerdo Evandro, falou da oportunidade de estar junto aos profissionais. “É uma sensação única, que todo jogador sonha. Poder treinar com os profissionais é muito importante para nossa carreira. Agora é saber aproveitar e poder tirar o máximo de experiência”, declarou.

Já o zagueiro Luiz Henrique, o Rique, diz ser grato ao clube. “Só tenho a agradecer ao Grêmio Novorizontino pela oportunidade que está nos dando. Dei um grande passo na minha carreira e espero, com humildade, poder retribuir tudo isso, me dedicando nos treinamentos e dando o melhor de mim”, afirmou.

Para o atacante Rodrigo, é uma chance única na carreira. “Estou muito feliz por ter essa oportunidade de treinar com o profissional. Estar com grandes jogadores nos faz ganhar experiência e é isso que vou procurar fazer no dia-a-dia.”

O volante Jackson afirmou ser um sonho de menino se tornando realidade. “Desde pequeno nossa vontade e objetivo é chegar ao profissional. Quero aproveitar minha chance da melhor maneira possível e agarrá-la com todas minhas forças”, falou.

E por fim, o goleiro João Victor quer trabalhar forte para ganhar experiência. “É uma chance muito boa para nós que subimos do sub-20. Vou me dedicar e procurar extrair o máximo de coisas boas possíveis durante os treinamentos. Estar no grupo profissional é um privilégio muito grande.”

Para o Coordenador de Futebol do Tigre, Luiz Carlos, Goiano, esses atletas podem aprender muito treinando com os profissionais. “Eles têm uma oportunidade única na vida deles e poderão dividir vestiário e experiências com jogadores que tem história no futebol nacional. E ter eles no grupo, mostra que o trabalho que vem sendo feito na base, está dando resultado”, afirmou.

O presidente do Grêmio Novorizontino, Genilson da Rocha Santos, falou sobre o ciclo que o clube busca seguir. “Nosso projeto é fazer com que mais atletas formados em nossas categorias de base possam ingressar no time profissional. Ficamos todos na torcida para que eles aproveitem ao máximo a oportunidade que foi dada.”

Foto: Divulgação/Grêmio Novorizontino