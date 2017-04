Novorizontino perde para o Palmeiras e se despede do Paulistão

O Grêmio Novorizontino entrou em campo pelo segundo jogo das quartas-de-final contra o Palmeiras. Apesar de lutar muito, o Tigre não conseguiu reverter o resultado e está eliminado do Paulistão. O clube termina a competição, conquistando o principal objetivo, que era a vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2018.

Precisando reverter o placar, o Novorizontino começou a partida tentando encontrar espaço na defesa adversária. O Palmeiras levava perigo nos seus ataques. Em um chute de fora da área, a bola sobra para Willian, que abriu o placar para os donos da casa.

Na segunda etapa, o Novorizontino foi ao ataque e chegou a acertar o travessão de Fernando Prass. Mas o Palmeiras ampliou o placar com Borja e no final da partida, Dudu marcou o terceiro do Alviverde.

O atacante Roberto falou sobre a partida e o campeonato do Novorizontino. “Enfrentamos o melhor time do Brasil e perder pra eles não é demérito nenhum. O mais importante, é que conquistamos os objetivos do clube e foi pra isso que viemos pra cá”, falou.

O técnico do Novorizontino, Silas, reforçou as palavras de Roberto. “A gente fica triste pela eliminação, mas feliz por ter chegado aos objetivos do clube. Só temos que agradecer pela confiança que passaram pra gente. Os jogadores estão de parabéns, porque deixam o clube em um patamar mais alto do que encontraram”, afirmou.

Da Redação

Foto: Jonatan Dutra/Grêmio Novorizontino