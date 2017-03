Novorizontino perde para o Linense

O Grêmio Novorizontino voltou a campo para a 7ª rodada do Campeonato Paulista e, jogando fora de casa, perdeu para o Linense por 3 a 2. Agora, o Tigre do Vale volta a jogar em Novo Horizonte na próxima sexta-feira (10), contra a Ferroviária, no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em partida válida pela 8ª rodada do Paulistão.

Com muita chuva, o primeiro tempo foi de domínio total do Novorizontino. O Tigre criou inúmeras oportunidades e de tanto insistir, Railan, após cruzamento de Everaldo, mergulhou para marcar de cabeça e abrir o placar em Lins. Logo na volta do intervalo, o Linense empatou o jogo com Tatá. Em seguida, Rodrigo Lobão virou a partida para os donos da casa. Os mandantes ainda marcaram o terceiro com Gabrielzinho. No final da partida, Roberto diminuiu o marcador. O Tigre insistiu pelo empate, mas esbarrou na defesa do Linense.

O técnico do Novorizontino, Júnior Rocha, falou sobre o jogo. “Fizemos um primeiro tempo perfeito e com chances até de ir para o intervalo com um placar maior. Voltamos pensando em seguir da mesma forma, mas o gol cedo acabou nos atrapalhando”, afirmou.

Rocha ainda falou sobre o próximo confronto da equipe, que é em casa e contra a Ferroviária. “Temos uma semana inteira para trabalhar, levantar a cabeça e se preparar para que possamos sair com a vitória jogando no Jorjão”, finalizou.

Foto: Jonatan Dutra/Grêmio Novorizontino