Novorizontino luta até o fim, mas perde para o Palmeiras

O Grêmio Novorizontino entrou em campo pelo primeiro jogo das quartas-de-final do Campeonato Paulista e perdeu para o Palmeiras por 3 a 1. Roberto marcou o gol do Tigre.

Com o Jorjão lotado, a partida começou disputada e o Novorizontino forte na marcação, explorando os contra-ataques. Em uma descida, Roberto deixou Egidio no chão, avançou em velocidade, entrou na área e chutou forte, abrindo o placar para a alegria dos torcedores do Tigre.

O Palmeiras foi pra cima em busca do empate. E após um bate e rebate na área, Dudu aproveitou e igualou o marcador.

Na segunda etapa, o Novorizontino continuou dando ênfase aos contra-ataques e criando situações de perigo ao adversário. Até que, em outra confusão na área, Borja aproveitou e virou o placar. O Tigre foi pra cima e Doriva quase empatou em chute de fora da área, obrigando Fernando Prass a fazer ótima defesa. No final, o Palmeiras ainda ampliou o marcador com Roger Guedes.

O técnico do Novorizontino, Silas, falou sobre a partida. “Fizemos um grande jogo. Criamos chances nos dois tempos do jogo, mas não conseguimos marcar. Não tem nada decidido. Vamos para São Paulo para fazer mais um grande jogo e tentar a classificação”, falou.

A partida de volta contra o Palmeiras está marcada para sexta-feira (07), às 21 horas, no Pacaembú.

Da Redação

Foto: Jonatan Dutra/Grêmio Novorizontino