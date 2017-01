Novorizontino lança venda de pacotes para os jogos em casa

O Grêmio Novorizontino anuncia que a partir do dia 3 de janeiro, inicia a venda dos pacotes de ingressos para os jogos no ‘Jorjão’ para o Paulistão Itaipava Série A1 de 2017.

Os pacotes poderão ser adquiridos na Sport Bily (pagamento a vista em dinheiro, cartão de débito ou 4 parcelas no cartão de crédito) e Usina São José da Estiva (só para funcionários da usina com débito em folha) e Usina Santa Isabel (só para funcionários da usina com débito em folha em 4 parcelas).

Além destes pontos, o clube fechou parceria com a Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, que a partir de terça-feira (03) fará a venda de pacotes para todos os jogos a seus funcionários através de débito direto na folha de pagamento, estes poderão ser pagos de forma parcelada em seis vezes.

E neste ano, assim como em 2016 haverá venda on-line. O torcedor poderá adquirir o pacote e os ingressos para jogos, pela internet através do site http://www.totalplayer.com.br/novorizontino. Nesta opção de compra, os pacotes serão parcelados em três vezes no cartão de crédito.

O torcedor que efetuar a compra dos pacotes pela internet, emitirá um voucher para retirar o cartão de acesso na semana do primeiro jogo em casa no estádio ou nas bilheterias. A venda on-line também poderá ser acessada pelo site oficial do Novorizontino: www.gremionovorizontino.com.br.

No momento, estão disponíveis para venda somente os pacotes para os seis jogos, ou seja, primeira fase. Os ingressos avulsos serão disponibilizados assim que a Federação Paulista de Futebol liberar a carga. Quem adquirir o pacote, terá direito a comprar os ingressos para a segunda fase do Paulistão ou Troféu do Interior com 50% de desconto no mesmo setor, conforme a quantidade de pacotes que adquiriu.

Confira abaixo os preços dos pacotes:

Arquibancada Geral

Pacote para os seis jogos: R$ 220,00 – não tem meia

Arq. Inferior Descoberta

Pacote para os seis jogos: R$ 280,00 – não tem meia

Arq. Inferior Coberta

Pacote para os seis jogos: R$ 350,00 – não tem meia

Fonte e Foto: Grêmio Novorizontino