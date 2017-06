Novorizontino faz doação às escolinhas de futebol em Novo Horizonte

O Grêmio Novorizontino, através do seu presidente Genilson da Rocha Santos, fez doações a projetos sociais de Novo Horizonte. O clube cedeu materiais esportivos, que não estão sendo mais utilizados e que estão em bom estado, às escolinhas de futebol da cidade.

As doações foram destinadas ao projeto do professor Marcio Scalione, que é funcionário do Grêmio Novorizontino e presta serviços à prefeitura, onde atende cerca de 120 crianças. Quem também recebeu o material esportivo do Tigre, foi o projeto do professor Nelson de Souza, que dá aula para adolescentes de Novo Horizonte.

Representando o clube, o presidente Genilson foi até às escolinhas de futebol para fazer a entregar dos materiais. Para ele, o Novorizontino está sempre disposto a ajudar a sociedade novorizontina. “Nós estamos à disposição da cidade para auxiliar no que for preciso. É nosso papel estar junto dos jovens de Novo Horizonte. São materiais em perfeitas condições de uso”, afirmou.

Antes da entrega dos materiais, Genilson conversou com os jovens atletas e falou sobre a importância de estar praticando esportes. “Além de ser bom para a saúde, a prática esportiva tira da rua e afasta de coisas ruins. Ajudar com bons materiais esportivos, é o mínimo que podemos fazer para os incentivar ainda mais.”

Foto: Thomaz Jannuzzi/Grêmio Novorizontino