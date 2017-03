Novorizontino está classificado para segunda fase do Paulistão

O Grêmio Novorizontino segue fazendo história no cenário do futebol paulista. Em seu segundo ano na elite estadual, o Tigre do Vale está garantido entre as oito melhores equipe de São Paulo. O adversário do clube nas quartas-de-final será o Palmeiras. As datas e horários dos jogos, ainda serão definidos pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

A campanha do Novorizontino neste Paulistão conta com quatro vitórias, três empates e quatro derrotas, somando 15 pontos em 11 jogos. Em segundo lugar no Grupo C, o Tigre do Vale ficou atrás do Palmeiras, que conquistou 25 pontos até a penúltima rodada, e vai ser o adversário do clube nas quartas-de-final.

O presidente do Grêmio Novorizontino, Genilson da Rocha Santos, falou sobre o momento que o clube vive neste ano. “É uma classificação histórica e que mostra o trabalho sério que é feito aqui. No segundo ano na elite, alcançamos esse feito inédito para o Novorizontino. Tem que dar parabéns a todos envolvidos por esse grande objetivo atingido. Agora é seguir trabalhando para conquistar ainda mais”, afirmou.

O Grêmio Novorizontino encerra a primeira a fase do Campeonato Paulista, na próxima quarta-feira (29), contra o Santos, às 21h45, na Vila Belmiro.

Da Redação

Foto: Jonatan Dutra/Grêmio Novorizontino