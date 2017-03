Novorizontino enfrenta a Ponte Preta de olho na classificação

Buscando abrir vantagem na tabela de classificação e se firmar na segunda posição do Grupo C, o Grêmio Novorizontino enfrenta a Ponte Preta em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Paulista 2017. O jogo está marcado para às 18h30 deste sábado (18), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

O atacante Cléo Silva, que fez um dos gols contra a Ferroviária na última partida, falou sobre a dificuldade que o time vai enfrentar. “A Ponte Preta é uma equipe muito qualificada. Nós temos que nos precaver de algumas ações deles durante o jogo e colocar em prática o que trabalhamos durante a semana, para conseguir um bom resultado”, falou.

Para o técnico Silas, uma vitória faz o time atingir o primeiro objetivo na competição. “Sabemos da dificuldade que vamos enfrentar, mas temos a possibilidade de voltar de lá com um bom resultado e já com uma das nossas metas atingidas, que é a permanência na primeira divisão”, afirmou.

De acordo com o treinador, a semana de trabalho foi muito positiva. “Usamos esses dias para treinar ainda mais nosso plano de jogo. Consertamos algumas coisas que não deram certo no jogo contra a Ferroviária e vamos para Campinas para conquistar um grande resultado, sempre respeitando nosso adversário, mas sabendo da força da nossa equipe”, finalizou.

Após o jogo contra a Ponte Preta, o Novorizontino entra na reta final da primeira fase e faz dois jogos em casa. O Tigre enfrenta na próxima terça-feira, o Audax, às 19 horas, no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. No sábado (25), a equipe recebe, às 18h30, o Mirassol.

Da Redação

Foto: Thomaz Baraldo Jannuzzi/Grêmio Novorizontino