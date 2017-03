Novorizontino enfrenta o Santos; ônibus de torcedores sofre acidente

Já classificado às quartas-de-final do Campeonato Paulista e com a vaga na Série D garantida, o Grêmio Novorizontino entra em campo na noite desta quarta-feira (29), as 21h45, na Vila Belmiro, para enfrentar o Santos pela última rodada da primeira fase.

O lateral-direito Railan, comentou sobre a expectativa de enfrentar o Santos. “Vamos para fazer um grande jogo. Colocar em campo o que o Silas nos passou e trazer um grande resultado de lá. Sabemos da dificuldade, mas temos qualidade para fazer uma boa partida”, afirmou.

O técnico do Novorizontino, Silas, falou sobre o confronto. “Atingimos nossos objetivos, mas é um jogo muito importante para nós. Jogar contra o Santos na Vila, não é fácil. Esperamos fazer nosso papel, para terminar a primeira fase da melhor maneira possível”, falou.

Nas quartas-de-final do Paulistão, o Grêmio Novorizontino enfrenta o Palmeiras. As datas e horários dos jogos, serão definidos pela Federação Paulista de Futebol (FPF), na próxima quinta-feira (30).

Torcida

O ônibus que levava a torcida organizada Garra do Tigre para Santos sofreu um acidente na Rodovia dos Imigrantes, na manhã desta quarta-feira. O motorista precisou desviar de um caminhão para não cair em uma ribanceira. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Da Redação

Foto: Thomaz Baraldo Jannuzzi/Grêmio Novorizontino