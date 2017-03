Novorizontino enfrenta o Audax para encaminhar classificação

Após vencer a Ponte Preta, o Grêmio Novorizontino volta a campo nesta terça-feira (21) para enfrentar o Audax, às 19 horas, no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. A partida é válida pela 10ª rodada do Campeonato Paulista e uma vitória pode encaminhar a classificação do Tigre à próxima fase.

O goleiro Michael falou sobre a importância da torcida nos dois jogos em sequência, que o time fará em casa. “Com o apoio deles, não perdemos jogando no Jorjão. Eles são fundamentais para nosso desempenho dentro de campo. Estamos na reta final da primeira fase e próximos da classificação. Vamos fazer de tudo de para dar essa alegria ao torcedor Novorizontino”, falou.

Para o técnico Silas, do Grêmio Novorizontino, a vitória contra a Ponte Preta já ficou para trás. “Temos que focar agora contra o Audax. O tempo é muito curto entre um jogo e outro. Vamos enfrentar uma equipe de qualidade e que está numa situação difícil na competição. Precisamos valorizar o fator casa e conquistar a vitória, que será de suma importância para o time”, afirmou.

Na próxima rodada, a penúltimo da primeira fase do Campeonato Paulista, o Novorizontino recebe o Mirassol no próximo sábado (25), às 18h30, no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi.

Da Redação

Foto: Thomaz Baraldo Jannuzzi/Grêmio Novorizontino