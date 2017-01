Novorizontino empata em jogo treino contra o Monte Azul

Faltando duas semanas para a estreia no Campeonato Paulista, o Grêmio Novorizontino realizou mais um amistoso na manhã deste sábado (21) contra o Monte Azul e empatou em 2 a 2. Roberto e Alexandro marcaram para o Tigre do Vale.

Com o time evoluindo, o técnico Junior Rocha saiu satisfeito. “Gostei bastante e saio feliz desse treino. Os jogadores mostraram uma evolução muito boa dos últimos amistosos e isso é o mais importante nessas partidas de pré-temporada”, afirmou o comandante.

E não foi só o lado técnico que foi elogiado pelo treinador. “A equipe física e taticamente também evoluiu. O resumo deste jogo foi muito positivo e temos mais duas semanas pra trabalhar forte antes da estreia”, finalizou.

O Grêmio Novorizontino faz seu primeiro jogo no Campeonato Paulista 2017 no dia 4 de fevereiro, contra o São Bernardo, as 17 horas, no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.

Da Redação

Foto: Grêmio Novorizontino