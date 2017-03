Novorizontino empata com o Audax e mantém invencibilidade em casa

O Grêmio Novorizontino segue invicto jogando no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, neste Campeonato Paulista. Na noite desta terça-feira (21), com gols de Roberto e Everaldo, o Tigre do Vale empatou com o Audax por 2 a 2, em partida válida pela 10ª rodada da competição.

A partida começou muito estudada pelas equipes, que esperavam uma boa oportunidade para armar um ataque. O Novorizontino chegava com perigo e buscava o primeiro gol. Em uma bola na área, o zagueiro do Audax tentou tirar e colocou a mão na bola. O juiz assinalou pênalti, que foi convertido por Roberto, para a alegria dos torcedores do Tigre.

Na segunda etapa, o Audax foi pra cima e logo no início empatou a partida com Ytalo. Poucos minutos depois, o juiz assinala pênalti de João Lucas. Marcus Vinicius bateu e converteu, virando o jogo para os visitantes. O Novorizontino não desanimou e buscou o empate. Roberto faz boa jogada pela direita, é derrubado na área e o juiz marca a penalidade máxima. Everaldo, em um chute forte no meio do gol, deixa tudo igual no Jorjão.

O zagueiro Diego Sacoman, falou sobre a dificuldade de enfrentar o Audax. “É um time que bagunça a marcação. Todos os jogadores se movimentam no campo todo. Sabíamos que eles viriam dessa forma e conseguimos neutralizá-los durante boa parte do jogo. Acredito que, no geral, nós fizemos uma boa partida. Agora é descansar para fazer uma boa partida no sábado contra o Mirassol”, falou.

Para o técnico Silas, os jogadores estão de parabéns pela partida que fizeram, apesar do pouco tempo de preparação de um jogo para outro. “Fizemos um grande jogo contra a Ponte Preta e não tivemos como respirar. Já tínhamos esse jogo contra o Audax, que é uma equipe que joga de uma forma peculiar e que exige muito fisicamente. Fizemos uma boa partida e poderíamos ter um resultado melhor. Agora temos mais tempo para trabalhar e vamos nos preparar muito para mais uma final no sábado”, afirmou.

Com o resultado, o Novorizontino se mantém na segunda posição do Grupo C com 14 pontos. Na próxima rodada, no sábado (25), o Novorizontino recebe o Mirassol, às 18h30, no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.

Da Redação

Foto – Assessoria de Imprensa/Grêmio Novorizontino