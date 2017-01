Novorizontino empata com o Atlético Mineiro e avança em primeiro no Grupo 4

A categoria sub-20 do Grêmio Novorizontino garantiu a liderança do Grupo 4 na Copa São Paulo de Futebol Júnior, após empatar em 1 a 1 com o Atlético Mineiro na manhã deste sábado (07), no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi.

A partida começou mais cadenciada por ambas equipes. O Grêmio Novorizontino tentava achar espaço na defesa do Atlético Mineiro, que se defendia muito bem. Os gols da partida saíram ainda no primeiro tempo. Aos 36 minutos, em uma falta na entrada da área, Evandro bateu por baixo da barreira e abriu o placar para o Tigre no Jorjão. Mas aos 46 minutos, Vinicius empatou para o Atlético Mineiro.

O lateral-esquerdo Evandro, autor do gol do Grêmio Novorizontino falou sobre o lance. “É uma jogada que a gente vem treinando bastante e conseguimos executar hoje. A equipe está de parabéns. Conseguimos avançar para a segunda fase e em primeiro lugar, com um adversário muito complicado na nossa chave”, falou o artilheiro do dia.

O técnico Willian Sander analisou a partida. “Foi uma partida de alto nível técnico, como sabíamos que seria. Tivemos alguns problemas de lesões no meio do jogo e acabamos cansando no final. Mas o time está de parabéns, conseguimos o objetivo de nos classificar em primeiro lugar. Agora é descansar bem, esperar o adversário e procurar ir o mais longe possível na competição”, declarou o comandante.

Agora, o Grêmio Novorizontino aguarda o final da rodada para saber o seu adversário na próxima fase, que deve sair do Grupo 3, onde estão Botafogo-RJ, Rio Preto, Sergipe – SE e Alecrim – RN.

Da Redação

Foto: Wiliam Lima/Grêmio Novorizontino