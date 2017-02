Novorizontino domina o jogo e vence o Ituano

O Grêmio Novorizontino conquistou sua segunda vitória no Campeonato Paulista 2017. O Tigre do Vale dominou o Ituano em casa e venceu o jogo por 1 a 0. Fernando Gabriel marcou para os mandantes.

A partida foi marcada por domínio total do Grêmio Novorizontino. Fernando Gabriel teve duas chances para abrir o marcador, mas esbarrou em defesas do goleiro do Ituano. Na terceira oportunidade, ele não desperdiçou. Alexandro recebeu de costas e passou na medida para o meia carregar e finalizar para o gol, inaugurando o placar no Jorjao.

Na segunda etapa, o Tigre continuou em cima e carimbou a trave do Ituano por duas oportunidades, mas o placar não alterou e o Grêmio Novorizontino conquistou mais três pontos no Paulistão.

O volante Doriva analisou a partida da equipe. “Fizemos uma ótima partida. Criamos inúmeras oportunidades e conquistamos uma vitória muito importante, pois vínhamos de duas derrotas no campeonato. Agora é descansar para fazer o nosso melhor contra o Red Bull Brasil”, falou.

O técnico Junior Rocha elogiou o desempenho dos jogadores. “Fizemos um grande jogo. E isso é o dia a dia deles. O comprometimento dos atletas aqui, faz toda diferença na hora de colocar em prática. Nós vamos na evolução e os resultados nós vamos colhendo, conforme for evoluindo e hoje, conseguimos essa vitória contra uma equipe muito bem organizada”, afirmou.

A próxima partida do Grêmio Novorizontino é na quarta-feira (22), em Campinas, contra o Red Bull Brasil.

Foto: Jonatan Dutra/Grêmio Novorizontino