Nova diretoria assume gestão do Clube de Tênis Catanduva

Eleição e posse aconteceram no último domingo; novo presidente é o empresário Christian Pizarro

Na manhã do último domingo, aconteceu e eleição da nova diretoria do Clube de Tênis Catanduva. Como só havia uma chapa, a nova diretoria foi eleita por aclamação, tendo à frente o presidente Christian Pizarro, que permanecerá no comando pelo biênio 2017-2019.

Pizarro substituirá Antonio Marcos Devitto, que ficou dois anos a frente do clube. Ele realizou muitas obras no clube – destaque para a reforma do salão social – assim como promoveu diversos eventos importantes, valorizou esportes como natação, artes marciais e tênis, prezou pelo bem-estar dos associados e engrandeceu os colaboradores.

“Quando assumi a diretoria do Clube de Tênis Catanduva, em junho de 2015, não imaginava que seria uma das minhas maiores experiências de vida. Foram tempos de muita dedicação e empenho, ouvindo as necessidades dos associados e colaboradores para obtermos sucesso em tudo o que estávamos realizando. Termino minha gestão com orgulho de nossa diretoria e de todos, que de uma forma ou outra colaboraram para que conseguíssemos cumprir nosso objetivo. Fica aqui o meu agradecimento especial aos colaboradores, que não mediram esforços para nos amparar nessa jornada. E aos associados, pois sem vocês não existiria o Clube de Tênis Catanduva. Ainda há muito que percorrer e desejo sorte ao Christian e a sua diretoria”, despede-se Devitto.

A nova diretoria já iniciou os trabalhos ontem, com a missão de dar continuidade ao trabalho desenvolvido pelas gestões anteriores, com novos projetos na área esportiva e social, assim como na realização de benfeitorias na estrutura do clube.

“Realizar projetos sempre caminhando para frente, adaptando-se com a atualidade e às necessidades dos associados, realmente é um grande desafio. O CTC é referência na cidade, o que torna o estímulo ainda maior, por querer fazer algo que fique para a história. Temos vários projetos que ao longo desses dois anos colocaremos em prática, sempre pensando no bem do associado e naquilo que terá melhor resultado para todos. E, para isso, vamos contar com a ajuda dos colaboradores, que vivem o dia a dia do clube e entendem as reais necessidades de mudança. Estamos abertos a opiniões e sugestões, e agora é trabalhar bastante para manter toda essa estrutura que já conquistamos e aprimorar nosso patrimônio”, destaca o novo presidente Christian Pizarro.

Nova diretoria do CTC, que tem Christian Pizarro como presidente

A nova diretoria é composta por Christian Pardo Pizarro (presidente); Alex Tomazini (vice-presidente); Afonso Capristo Neto (1º secretário); Euclides Picon Junior (2º secretário); Paulo Henrique Pacheco de Mello (1º tesoureiro); João Batista Rinaldi (2º tesoureiro); Marta Maria Espirito Santo Lopes (diretora Social); Cesar Augusto Molinari (diretor de Esportes); Luciano Nechar (diretor de Patrimônio); Valter Francisco Romano (diretor de Marketing); Paulo Henrique Pirola (diretor de Recursos Humano); João Antonio Dusso (diretor de Finanças e Contabilidade); Luis Roberto Rissi (diretor Disciplinar). O Conselho é formado por Jose Sergio Carnelossi (presidente); Pedro Antonio Artuzo (vice-presidente); e Carlos Alberto Candossim (secretário).

Da Redação

Fotos – Divulgação