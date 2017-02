No TJ-SP, Beth Sahão reforça luta por instalação de Vara da Fazenda em Catanduva

A deputada estadual Beth Sahão (PT) esteve na sede do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), na última quarta-feira, 22. Ela participou de uma audiência com o presidente da corte, desembargador Paulo Dimas Mascaretti.

A parlamentar aproveitou a oportunidade para reforçar o pedido para a instalação de uma Vara da Fazenda Pública em Catanduva. “Esta é uma antiga reivindicação da comunidade jurídica local e também da região. Assumi o compromisso de lutar pela vinda dessa importante estrutura e não vou desistir até que essa importante demanda de nossa cidade seja atendida”, afirma Beth.

Em julho do ano passado, ela acompanhou a comitiva formada por autoridades políticas locais e também por representantes do Judiciário de Catanduva e da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que esteve no TJ-SP reivindicando melhoras na estrutura, inclusive com a criação da Vara da Fazenda Pública no município.

A reunião desta semana, entre Beth e o desembargador, foi motivada pelos projetos de lei que tramitavam na Assembleia Legislativa e previam a criação de novos cargos na estrutura do poder judiciário: escrevente técnico e juiz auxiliar.

“Nossa bancada tinha algumas dúvidas relevantes quanto a essas propostas e por isso solicitamos a audiência com o desembargador, que se mostrou bastante solícito e as esclareceu prontamente”, explica Beth.

Ambos os projetos foram aprovados em sessão extraordinária ocorrida na noite de quarta. Isso vai possibilitar a contratação de 150 cargos de juiz auxiliar pelos próximos dois anos. Eles serão distribuídos em comarcas de entrância final no Interior e no Litoral. Além disso, serão criados 2.419 cargos de escreventes técnicos judiciários, que serão contratados até o ano de 2019.

