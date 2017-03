Música para todos os gostos em abril no Sesc Catanduva

Em abril, o Sesc Catanduva apresenta em sua programação musical estilos bem diversos: hard rock, samba rock e música regional de raiz. Logo no começo do mês, a banda Bola de Meia, de São Paulo com seu groove e samba rock promete animar toda unidade na primeira Quintas do Sesc do mês.

A banda Bola de Meia é fortemente influenciada pelas diversidade sonora e visual da periferia de São Paulo, e oferece toda essa carga de referências em seus shows, por meio da história de vida e carreira de cada um de seus integrantes. Formada em 2006 para apenas uma apresentação casual, caiu nas graças do público e acabou firmando-se definitivamente como uma das bandas de samba rock na cidade de São Paulo. Em seu show, a banda traz releituras de clássicos da música brasileira e um apanhado de sucessos da música mundial. Os estilos musicais vão do samba rock, passando pela gafieira e pelo samba. A banda é composta por Aníbal Garcia, no baixo e voz, Paulinho Preto, na guitarra, voz e direção musical, Dodô Silva, na bateria e voz e Fábio Leandro nos teclados. Nas apresentações, contam ainda com o auxílio de outros instrumentos como o trompete, trombone e sax.

O segundo Quintas do mês fica por conta do hard rock suave da banda cover Captain Crash, que reproduzem os sucessos do Bon Jovi. Formada em 2016, em Araraquara pelo amigos David Vieira (voz e violão), Fabio Ventrilho (guitarra e voz), Felipe dos Santos (baixo), Victor Gramolini (teclado e voz) e Breton Scodeler (bateria). Nos shows, apresentam músicas como ”Livin’ on a Prayer”, ”It’s my Life”, ”Just Older”, ”Bed of Roses” e ”Thank you for Loving me”, entre outras.

Finalizando a programação de abril, o músico catanduvense Branquinho faz sua apresentação no último domingo do mês, dentro da programação musical do Sesc Catanduva dedicada à musica regional – No Ponteio da Viola. No show, o músico faz uma homenagem à dupla Liu e Léu, que se tornou conhecida em todo o Brasil por meio do rádio em 1957. No repertório, sucessos consagrados como “A Sementinha”, “O Ipê e o Prisioneiro”, “Rei do Café”, “Boiadeiro Errante”, “Rainha do Paraná” e “Caminheiro”, entre outros.

PROGRAMAÇÃO

QUINTAS DO SESC

Bola de Meia – Grandes nomes da música embalam até hoje os bailes de música negra de São Paulo. Na intenção de manter viva a história e a importante contribuição desses artistas, o grupo Bola de Meia mergulha nas principais obras de mestres como Bebeto, Black Rio, Wilson Simonal e Tim Maia e traz ao público o show intitulado Brasilidades.

Dia 6, quinta, às 20h15 | Quiosque | Grátis | Classificação: 12 anos

Captain Crash – O grupo de Araraquara, formado em 2016, homenageia uma das bandas mais bem sucedidas da história do rock. Bon Jovi estabeleceu seu sucesso mundial nos anos 80, com hits como ‘Livin’ On A Prayer’, ‘You Give Love a Bad Name’ e ‘Wanted Dead Or Alive, sucessos estes que serão apresentados durante o show.

Dia 20, quinta, às 20h15 | Quiosque | Grátis | Classificação: 12 anos

NO PONTEIO DA VIOLA

Branquinho, tributo a Liu e Léu – O músico catanduvense faz uma homenagem a dupla que se tornou conhecida em todo o Brasil por meio do rádio em 1957.

Dia 30, domingo, às 10h | Quadra | Grátis | Classificação: Livre

Da Redação

Foto – Divulgação/Sesc Catanduva