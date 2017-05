Mulher morre com tiro acidental em Tabapuã

A Polícia Civil de Tabapuã vai investigar as circunstâncias da morte de uma mulher de 30 anos, registrada na noite deste domingo (21), no bairro rural Estrela. O principal suspeito é o próprio marido, que teria acertado acidentalmente um tiro nas costas da vítima.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, o homem relatou aos policiais que se preparava para caçar javali com uma espingarda quando, acidentalmente, a arma teria disparado.

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. Ele foi detido pela Polícia Militar, encaminhado para a Cadeia Pública de Catanduva e vai responder por homicídio culposo e porte ilegal de arma de fogo.

Da Redação