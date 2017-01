Motoqueiro e passageiro morrem na Cesário José de Castilho

Um motoqueiro e o seu passageiro morreram em um acidente de trânsito na manhã desta segunda-feira (9) na estrada vicinal Cesário José de Castilho, que liga Catanduva a Itajobi. De acordo com informações da polícia, o motoqueiro teria sido atingido por um ônibus que fazia o transporte de trabalhadores rurais.

Segundo informações, os veículos trafegavam no sentido Catanduva/Itajobi quando o acidente foi registrado. A colisão ocorreu no quilômetro cinco da rodovia, próximo a uma curva. Os passageiros do ônibus nada sofreram.

A Polícia Civil vai investigar as causas do acidente. Os nomes das vítimas não foram revelados.

Da Redação