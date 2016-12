Motociclista morre em acidente na Avenida Deputado Orlando Zancaner

Um motociclista de 45 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (23) em um acidente de trânsito registrado na Avenida Deputado Orlando Zancaner, em Catanduva. De acordo com informações da polícia, ele se chocou na traseira de uma outra motocicleta.

O condutor trafegava com uma moto de 750 cilindradas e bateu contra uma moto menor, de 125 cilindradas. Com o impacto, ele foi arremessado e bateu em uma árvore e em um poste de iluminação. Ele acabou falecendo no local.

A condutora da outra moto, de 37 anos, também ficou ferida e foi encaminhada ao Pronto Socorro do Hospital Padre Albino (HPA).

Da Redação