Moto sem procedência é apreendida no Nova Catanduva

A Guarda Civil Municipal (GCM) apreendeu uma motocicleta sem placa, após perseguição, no bairro Nova Catanduva 1. De acordo com o boletim de ocorrência, o veículo era pilotado por homem não identificado. Ele foi flagrado fazendo manobras e fugiu ao perceber a aproximação da viatura, que seguia em patrulhamento.

Houve perseguição até que, no cruzamento da avenida das Uvas com a rua dos Figos, o homem deixou a moto cair e conseguiu escapar, correndo entre as casas.

Em averiguação, a GCM constatou que a moto teve as numerações do motor e do chassi raspados. O veículo foi apreendido e levado ao Plantão Policial.

Da Redação

Imagem: Comunicação/Prefeitura de Catanduva