Mortalidade Infantil em Catanduva cai 49%, segundo Seade

Uma pesquisa divulgada pelo Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade) apontou que Catanduva registrou uma queda de 49% no índice de mortalidade infantil. Os dados fazem referência aos anos de 2014 e 2015.

Enquanto em 2014, o índice era de 15,3 óbitos para cada 100 mil nascidos vivos, no ano seguinte, a taxa caiu para 7,8. Na série histórica da pesquisa, o ano de 2011 foi o que registrou a menor taxa de mortalidade infantil, com 6,9.

De acordo com o Seade, para a Organização Mundial da Saúde, a Taxa de Mortalidade Infantil é um dos principais indicadores das ações na área da saúde pública. Por meio dela, é possível refletir e avaliar não apenas a saúde infantil, mas as condições de vida de uma população.

Arte: Reprodução/Seade

Além disso, este índice é muito utilizado para comparações nacionais e internacionais e ainda para subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas e ações na área da saúde, voltadas principalmente para a atenção pré-natal e ao parto, bem como para as crianças nos primeiros meses de vida.

A Taxa de Mortalidade Infantil (TMI) é calculada dividindo o número de óbitos de menores de um ano de idade, pelo número de nascidos vivos, multiplicado por 1.000 (na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado).

O cálculo desse indicador é feito a partir das estatísticas do Registro Civil do Estado de São Paulo, que fornecem informações detalhadas sobre os eventos vitais associados à dinâmica da população. São resultados de uma pesquisa contínua da Fundação Seade realizada em todos os Cartórios de Registro Civil do Estado (cerca de 840).

Da Redação, com informações do Seade

Foto – Reprodução/Boletim SPDemográfico/Seade