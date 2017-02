Moradores reclamam de mato alto e buracos por diversos bairros de Catanduva

Asfalto de qualidade duvidosa associado ao período de chuvas intensas transformou as ruas de Catanduva em um verdadeiro queijo suíço. Um dos pontos considerados mais críticos está no residencial Pedro Nechar, popularmente conhecido como ‘Nem’. Além dos altos valores com IPTU, o bairro sofre com ruas esburacadas e terrenos baldios abandonados.

Beatriz Ferreira, moradora do Nem, lamenta o alto valor do IPTU e da infraestrutura precária do bairro. “Nosso IPTU é muito alto e não temos a infraestrutura condizente”, lamenta.

A situação é semelhante em outros bairros, onde há mato em terrenos e praças.

Paciência

A respeito da manutenção do bairro, a Prefeitura de Catanduva pediu paciência aos moradores. “A Prefeitura de Catanduva pede paciência aos moradores, tendo em vista que a atual administração assumiu há pouco mais de um mês. O prefeito Afonso Macchione Neto tem conhecimento dos problemas enfrentados pelas famílias do Pedro Nechar e irá programar melhorias no local. Por enquanto, são muitas as demandas por toda a cidade e, por isso, não é possível fixar prazo para que o bairro seja atendido. Para serviços de tapa-buraco e recape, serão necessárias licitações para compra de materiais, o que deve demandar mais tempo”, cita.

Da Redação

Fotos – Colaboração/WhatsApp