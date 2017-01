Moradores do Pedro Nechar temem por valor do IPTU e pedem diálogo com a Prefeitura

Em Catanduva, quando chega o mês de janeiro, os valores do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) desestabilizam o orçamento de qualquer família. Com os moradores do Conjunto Pedro Nechar, conhecido como ‘Nem’, não é diferente. O agravante para a população desta região é que, se já não bastasse pagar o IPTU majorado, o bairro sofre muito com infraestrutura precária.

Este é a realidade de Beatriz Ferreira e de Emerson Carlos Onofre. Ele possui uma residência na Rua Wilson Tarifado, onde pagava cerca de R$ 200 de IPTU. De um ano para outro, o imposto passou para R$ 1,1 mil. “Tentamos rever esse valor ainda na gestão de Geraldo Vinholi (PSDB), mas o que nos foi dito era que se tratava de uma lei instituída na gestão de Afonso Macchione (PSB) e que nada poderia ser feito”, disse Beatriz, referindo-se a lei que alterou o zoneamento de área das ruas do município.

Beatriz disse que durante o período de campanha eleitoral, o atual prefeito prometeu que faria a revisão dos valores. “Ainda não tivemos nenhuma resposta. Aguardamos apavorados para saber qual será o valor do IPTU deste ano. Nosso bairro não tem escola, as ruas estão esburacadas e o mato está alto por todos os lados. O que o Poder Público nos oferece não condiz com o valor do imposto”, argumenta.

“É um descalabro ter de lidar com um aumento deste. Algo precisa ser feito”, reclama Beatriz. Algumas das ruas do bairro estão esburacadas e há mato em terrenos.

Paciência

A respeito da manutenção do bairro, a Prefeitura de Catanduva pediu paciência aos moradores. “A Prefeitura de Catanduva pede paciência aos moradores, tendo em vista que a atual administração assumiu há menos de um mês. O prefeito Afonso Macchione Neto tem conhecimento dos problemas enfrentados pelas famílias do Pedro Nechar e irá programar melhorias no local. Por enquanto, são muitas as demandas por toda a cidade e, por isso, não é possível fixar prazo para que o bairro seja atendido. Para serviços de tapa-buraco e recape, serão necessárias licitações para compra de materiais, o que deve demandar mais tempo”, cita.

Sobre a quantidade do pedido de revisões existentes em Catanduva, a Secretaria de Finanças fará a divulgação apenas ao final do processo. “O envio dos carnês é muito recente e há um longo prazo para que tais pedidos sejam protocolados”.

IPTU

Este ano, o IPTU será distribuído para 66.607 imóveis de Catanduva. Os carnês serão deixados por funcionários dos Correios nas caixas de correspondência dos imóveis, de acordo com o endereço indicado pelo contribuinte. Desta maneira, o morador não precisará mais assinar a confirmação da entrega.

A mudança, anunciada pela Prefeitura, é amparada na súmula 397 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cujo entendimento é de que “a remessa ao endereço do contribuinte do carnê de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) é suficiente para notificá-lo do lançamento tributário”, ou seja, “o contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço”.

A relação completa dos carnês emitidos foi divulgada na edição da última quarta-feira (25) no Imprensa Oficial do Município, publicação online e diária que pode ser acessada pelo site da Prefeitura de Catanduva (www.catanduva.sp.gov.br).

