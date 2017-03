Modelo de Catanduva disputará final estadual do Miss São Paulo Infanto Juvenil

Mesmo ainda com pouca idade, a catanduvense Alana Caboloni Calegari já dá os primeiros passos para um futuro promissor nas passarelas do Brasil. A modelo mirim disputará, em outubro, a fase final do concurso Miss São Paulo Infanto Juvenil. No último dia 12, ela participou da segunda seletiva para o interior do Estado, realizada em São Caetano do Sul, e superou 33 candidatas em sua categoria.

Agora, ela se prepara para as fases seguintes do concurso. De acordo com informações dos organizadores, a final estadual do concurso Miss São Paulo Infanto Juvenil 2017 será realizada no mês de outubro/2017 no Centro de Convençoes do Senac Santo Amaro em São Paulo, onde serão recebidas as candidatas classificadas durante as seletivas que ocorreram durante o ano.

As eleitas receberão como premiação um Cruzeiro Marítimo e serão enviadas ao Miss Brasil Infantil e aos concursos internacionais.

O concurso

O Miss São Paulo Infanto Juvenil, foi criado e registrado em 2008, por Ivete Pina e Irany Rosolini (in memoriam). O objetivo deste concurso é contribuir para o crescimento pessoal das candidatas, valorizando sempre a competição justa, o convívio em grupo, a cultura, expressão e comunicação.

Da Redação

Foto – Paulo Andrade