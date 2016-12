Missão levará empresários da região para feira de moda, calçados e acessórios em São Paulo

As empresas do varejo de calçados, confecções e artigos de moda de São José do Rio Preto e região terão a oportunidade de visitar a feira CouroModa e São Paulo Prêt-à-Porter 2017, no dia 17 de janeiro, no Expo Center Norte, em São Paulo. O Sebrae-SP organiza uma missão empresarial para os eventos e está com inscrições abertas para os interessados.

A CouroModa é especializada em calçados e acessórios e a São Paulo Prêt-à-Porter é dedicada ao setor de confecções. Com a missão, o empresário terá a oportunidade de atualizar o sistema de compras e gestão, buscar mais qualidade e eficiência, observar e aprender com a concorrência e investir em novas ferramentas de gestão e comunicação para ampliar as chances de desenvolvimento e sustentabilidade do negócio.

De acordo com o consultor do Sebrae-SP, Wagner Jacometi, participar das feiras é importante para o empresário se atualizar com as tendências de moda e mercado, além de entrar em contato diretamente com fornecedores e conhecer uma ampla gama de produtos, alternativas de preços e serviços pós-venda.

O ônibus sairá da Avenida dos Estudantes, 3.556, em São José do Rio Preto. Poderão participar micro e pequenas empresas do segmento da moda, sendo o investimento por pessoa de R$ 30.

