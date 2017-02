Missa celebrou um ano da campanha pelo HCC

O Bispo Emérito de Catanduva, D. Antonio Celso de Queiróz, celebrou no último dia 19 de fevereiro, às 19h00, na Sé Catedral Nossa Senhora Aparecida, missa de agradecimento da Fundação Padre Albino pelo primeiro ano da campanha de captação de recursos para o término do Serviço de Radioterapia, que proporcionará a instalação do Hospital de Câncer de Catanduva (HCC). O Pe. Jonas Pimentel, pároco da Catedral, concelebrou a missa.

A equipe de liturgia contou com as participações dos conselheiros da Fundação Dr. Antonio Hércules, Dr. Nelson Jimenes e Prof. Nelson Lopes Martins. Na procissão de entrada, os coroinhas entraram com uma faixa agradecendo a população pelo apoio à campanha e, em sua homilia, D. Celso destacou esse apoio dado pela população.

Após a comunhão, o presidente da Diretoria Administrativa da Fundação, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, agradeceu D. Celso e Pe. Jonas pela celebração, os funcionários e colaboradores da instituição e, de forma especial, os voluntários e voluntárias do HCC pelo resultado da campanha que estava sendo celebrado.

Amarante destacou que de acordo com a OMS, o número de mortes no Brasil por causa do câncer aumentou 31% entre 2000 e 2015. Na virada do milênio, 152 mil brasileiros morriam por ano da doença; no final de 2015 essa taxa chegou a 223,4 mil pessoas. Hoje o câncer é a segunda causa de mortes no País, superado apenas por doenças cardiovasculares. “O aumento das mortes por câncer é um fenômeno global; uma em cada seis mortes no mundo é causada por câncer”, citou. Ele mencionou também que mais de 14 milhões de pessoas desenvolvem a doença a cada ano, o que irá atingir 21 milhões de pessoas em 2030, e o custo da doença tem sido cada vez maior. “O diagnóstico precoce ainda é a única forma de diminuir esse crescimento. Muitas pessoas vão ao médico somente quando o tumor já está em estágio avançado. Milhares de pessoas podem ser salvas se o tumor for identificado logo”, afirmou.

No entanto, o presidente da Fundação lembrou que é preciso também que as pessoas com câncer possam ter acesso ao tratamento no tempo adequado e o mais próximo possível de suas residências. “O risco de morte por câncer em países em desenvolvimento como o Brasil é maior do que em países mais ricos. A taxa de mortalidade nos países ricos é de 30%; nos países em desenvolvimento ela chega a 70%”, disse ele, acrescentando que mais de 60% das pessoas que conseguem tratamento no tempo adequado alcançam a cura.

Amarante salientou que a Fundação Padre Albino, sensibilizada, assumiu mais esse desafio de trazer para perto dos pacientes de Catanduva e região o tratamento oncológico completo, pois com a implantação da Radioterapia milhares de pessoas serão beneficiadas. “Hoje celebramos em ação de graças o primeiro aniversário da campanha do HCC, mas os parabéns vão para todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, colaboraram com esta causa e, assim, possibilitarão a implantação do Serviço”, ressaltou. E anunciou: “Estamos hoje muito mais próximos de alcançar o objetivo do que estávamos há um ano. O envolvimento das pessoas e das autoridades têm sido crescentes, o que nos anima a continuar firmes no propósito”.

Por fim, disse que deveria agradecer nominalmente todas as pessoas, instituições e a imprensa pela ajuda, o que prolongaria demais aquele momento. Agradeceu, então, a todos, simbolicamente, na pessoa de D. Maria Tereza Pereira, primeira doadora do Hospital de Câncer de Catanduva, pioneira no combate ao câncer através da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Catanduva, cujo nome será dado ao complexo de radioterapia do HCC. Ao pedir perdão aos demais voluntários e colaboradores não citados, considerou que não poderia deixar agradecer, de forma especial, duas pessoas que foram da máxima importância para a campanha até agora: Lourdinha Fávero, a primeira a abraçar a causa junto com suas colaboradoras do ateliê “Amor ao próximo”, e Luciana Vargas e seu grupo “Voluntários do Bem”. A todos, porém, deixou os parabéns e o eterno agradecimento da Fundação Padre Albino.

Em seguida, os voluntários do HCC, com Guilherme Montoni de Aro à frente com a imagem de Nossa Senhora Aparecida doada no leilão promovido pelos Bravos em outubro por Atila Fernandes e Adriano Basco, foram até o altar para que fossem, imagem e voluntários, bentos por D. Celso. Na saída da missa os fiéis receberam um botão de rosa branco.

Nesse período, com o apoio da população de Catanduva e região, que abraçou essa causa pela vida, foram arrecadados dois milhões de reais.

